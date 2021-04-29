İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yerli ve milli tohum çeşit demonstrasyonlarının 2. dönem kontrolleri yapıldı

Yerli ve milli tohumların kullanımını arttırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) arasında imzalanan protokol kapsamında kurulan demonstrasyonlarının 2.

dönem kontrolleri yapıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) arasında imzalanan protokol kapsamında yerli ve milli tohumların kullanımını arttırmak amacıyla Kırklareli'de kurulan demonstrasyonlarının 2. dönem kontrolleri yapıldı.


Kurulan demonstrasyonların 2. dönem kontrolleri Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Doğan ile il yayım sorumlusu Tekniker Güner Ön tarafından ilçe müdürleri demonstrasyon yayım sorumluları ve tarla sahibi çiftçiler ile birlikte yapıldı, kontrollerde tüm ürünlerde çıkışların, kardeşlenmelerin ve sapa kalkmaların iyi olduğu gözlemlendi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.