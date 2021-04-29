Yerli ve milli tohum çeşit demonstrasyonlarının 2. dönem kontrolleri yapıldı

dönem kontrolleri yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) arasında imzalanan protokol kapsamında yerli ve milli tohumların kullanımını arttırmak amacıyla Kırklareli'de kurulan demonstrasyonlarının 2. dönem kontrolleri yapıldı.

Kurulan demonstrasyonların 2. dönem kontrolleri Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Doğan ile il yayım sorumlusu Tekniker Güner Ön tarafından ilçe müdürleri demonstrasyon yayım sorumluları ve tarla sahibi çiftçiler ile birlikte yapıldı, kontrollerde tüm ürünlerde çıkışların, kardeşlenmelerin ve sapa kalkmaların iyi olduğu gözlemlendi.