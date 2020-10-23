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Yıldırımın bozduğu televizyon yenilendi çocuklar EBA'ya kavuştu

Kırklareli’de meydana gelen yıldırım sonucunda çocukların uzaktan eğitim gördüğü televizyonu bozuldu.

Kırklareli'de meydana gelen yıldırım sonucunda çocukların uzaktan eğitim gördüğü televizyonu bozuldu. Valilikçe çocukların uzaktan eğitime devam edebilmesi için ailenin ihtiyacı olan televizyon karşılandı.


Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde evlerinin yakınlarındaki trafoya yıldırım düşmesi sonucu televizyonları bozulan ailenin çocuklarının EBA TV üzerinden eğitimlerine devam edebilmeleri için ihtiyacı olan televizyon valilikçe karşılandı.


Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in eşi İlknur Bilgin tarafından aile ikametinde ziyaret edilerek, alınan televizyon aileye teslim edildi.

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