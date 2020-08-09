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Yıldızlı İşletme olmaya hak kazananlara ödül verilecek

Kırklareli’de Yıldızlı İşletme Projesi’ kapsamında Yıldızlı İşletme olmaya hak kazananlara Kırklareli Valiliği tarafından ödül verileceği bildirildi.

Kırklareli'de Yıldızlı İşletme Projesi' kapsamında Yıldızlı İşletme olmaya hak kazananlara Kırklareli Valiliği tarafından ödül verileceği bildirildi.


Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda, Yıldızlı İşletme Projesi' hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Toplantıda yapılar açıklamada, “Toplu tüketim yerlerinde korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uyulmasının önemi ve halkın virüsle ilgili güvenilir işletmeleri tespit edebilme kolaylığının sağlanmasını amaçlayan bir projedir. Covid-19 tedbirleri kapsamında Yıldızlı İşletme olmaya hak kazanacak toplu tüketim işletmeleri Valimiz Osman Bilgin tarafından ödüllendirilecektir” derildi.


Açıklamada, ayrıca “Kırklareli şehir merkezinde faaliyet gösteren lokanta, restoran, kafeterya gibi toplu tüketim yerlerinin, teknik ve hijyenik yönden gıda mevzuatında belirtilen şartlarına uymasını sağlamak, böyle işletmeleri belgelendirme yoluyla ödüllendirerek, halka duyurmak ve böylece sektördeki diğer işletmeleri de daha iyi şartlar oluşturmaya teşvik etmek amaçlamaktadır. Ödül almaya hak kazanan işletmeler, diğer toplu tüketim işletmelerine göre avantajlı hale gelecektir. Ekonomik fayda sağlaması sebebiyle diğer işletmecilere model bir proje olacaktır” şeklinde bilgi verildi.

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