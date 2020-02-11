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Yoldan çıkan araç devrildi: 2 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yoldan çıkan bir pikap devrildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yoldan çıkan bir pikap devrildi. Kaza sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.


Olay, saat 12.00 sıralarında D-100 Karayolu Büyükkarıştıran mevkii Çorlu istikametinde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen bir sürücü 39 LR 392 plakalı aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç devrilirken kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler araç içindeki kişileri bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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