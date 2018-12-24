Yunanistanlı ekip KADSM'ye hayran kaldı

Sağlık turizmi kapsamında Yunanistan'dan gelen bir ekip, Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini (KADSM) ziyaret ederek, çok beğendiklerini söyledi.

Trakya Kalkınma Ajansı aracılığıyla Yunanistan'ın Gümülcine şehrinden 12 kişilik bir ekip Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini ziyaret edip merkezde sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceledi. Farklı branşlarda doktorlardan oluşan misafir ekip, KADSM yöneticileri ile beraber, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Vekili Dr. Şenay Mandacı, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Sema Çomaklı, Uzman Bahadır Genim ve Vize Devlet Hastanesi İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı Murat Alakaş tarafından karşılandı.

Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Hüseyin Topçuoğlu tarafından yapılan bilgilendirmede, KADSM'de hastaların yaşam kalitesini arttırmak için gerekli olan ağız ve diş sağlığı hizmetinin başarılı şekilde sunulduğu söylendi. KADSM'nin Sağlık Bakanlığından “Sağlık Turizmi Sertifikasyonu” almaya hak kazanmış olduğunu dile getiren Başhekim Topçuoğlu, merkezin tanıtımında, fiziki koşullarını, teknik donanımı, nitelikli personelleri ve sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetlerini detaylı olarak anlattı.

Misafir ekip üyeleri, başta sterilizasyon hizmetleri ve implant tedavisi olmak üzere Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde sunulan tüm sağlık hizmetlerini çok beğendiklerini dile getirip, sağlık turizmi amacıyla tercih edilecek bir kurum olduğunu dile getirdiler.