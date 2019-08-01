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Zehirlenmiş Tilki kurtarıldı

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri zehirlenmiş ve ölmek üzere olan Kızıl Tilki’yi (Vulpes vulpes) tedavisinin ardından hayata döndürdü.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri zehirlenmiş ve ölmek üzere olan Kızıl Tilki'yi (Vulpes vulpes) tedavisinin ardından hayata döndürdü. Sağlığına kavuşan tilki tekrar doğaya bırakıldı.


Olay geçtiğimiz günlerde İğneada beldesinde meydana geldi. Doğada zehirlenmiş ve ölmek üzere bulunan tilki Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü İğneada Ziyaretçi Merkezi'ne teslim edildi. Tilkiye burada ilk müdahaleyi yapan yetkililer daha sonra hayvanın rehabilitasyon ve tedavi sürecine başladı. Tedavisi tamamlanan Kızıl Tilki cinsi hayvan tekrar doğaya bırakıldı.

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