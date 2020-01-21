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Ziraat Türkiye Kupası: GMG Kırklarerlispor: 0 - M.Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında GMG Kırklarelispor, sahasında Medipol Başakşehir’i konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında GMG Kırklarelispor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. İstanbul'da 1-1 sonuçlanan mücadelenin rövanşının ilk 45 dakikası, golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Visca'nın ceza sahasından çektiği şutu kaleci İbrahim kornere gönderdi.


11. dakikada Başakşehir'in sağ çaprazdan kazandığı frikikte topun başına gelen Aleksic'in sert şutunu kaleci İbrahim yumruklayarak uzaklaştırdı.


22. dakikada Berkay Özcan'ın ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören bir noktadan çektiği şut yandan auta çıktı.


23. dakikada gelişen Başakşehir atağında savunmanın kafa ile uzaklaştırmak istediği topun sahibi olan Aleksic'in şık röveşata girişimini kaleci İbrahim güçlükle kornere yolladı.



Stat: Atatürk


Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç Mehmet Kısal


GMG Kırklarelispor: İbrahim Demir, İbrahim Sürgülü, Müslüm, Davut Babur, Emre Keleşoğlu, Bahadır, Yüksel Şişman, Caner Koca, Enis, Malik, Mert Sinan


Yedekler: Meriç, Serkan, Ümit Can, Yusuf Çelik, Emre Balkı, Deniz Ataç, Görkem Bitin


Teknik Direktör: Bilgin Erdem


M.Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Skrtel, Clichy, Visca, Aleksic, Azubuike, Berkay Özcan ? (Robinho dk. 26 ?), Aziz Behich, Demba Ba, Gulbrandsen


Yedekler: Ahmet Said, Miguel Viera, Emre Kaplan, Mahmut Tekdemir, Kerim Frei, Muhammed Sarıkaya, Muhammet Arslantaş, Crivelli


Teknik Direktör: Okan Buruk


Sarı Kartlar: Emre Keleşoğlu (GMG Kırklarelispor), Sktel (M.Başakşehir)

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