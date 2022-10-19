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Ziraat Türkiye Kupası: Kırklarelispor: 2 - 52 Orduspor FK: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Tur müsabakasında Kırklarelispor, evinde 52 Orduspor FK'yı 2-0'lık skor ile mağlup etti. Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor 4. tura yükseldi.



Stat: Atatürk


Hakemler: Ramazan Doğanay, Hidayet Zeybek, Vedat Güneş


Kırklarelispor: Hüseyin Yılmaz, Cengiz Demir, Hüseyin Eray Karataş (Erdi Can Şehit dk. 84 ?), Ensar Arslan (Furkan Fehmi Güneş dk. 68), Serhat Mermer (Hasan Emre Yeşilyurt dk. 68), Uğur Aygören (Canberk Ömer Özdemir dk. 68), Sabrican Vural, Enes İslam İlkin, Burak Albayrak, Mahmut Caner Alioğlu (Emir Burak Okumuş dk. 85 ?), Şevki Çınar


Yedekler: Erkam Mecit Erginsoy, Canberk Ömer Özdemir, Furkan Fehmi Güneş, Erdi Can Şehit, Emir Burak Okumuş, Abdulkadir Oktay, Sinan Akgöl, Hasan Emre Yeşilyurt


Teknik Direktör: Bilgin Erdem


52 Orduspor FK: Mikail Keskin (Seydi Değirmenci dk. 73), Seydi Kayasoy, Batuhan Er, Anıl Taşdemir (Emre Uzun dk. 59), Efe Kağan Kayahan (Fırat Yıldırım dk. 77), Özgen Erdem (Yiğit Tiryaki dk. 46) , Abdullah Sezgin, Ahmet Baha Bilgin, Veysel Sönmezsoy, Batuhan Aktaş, Yusuf Mert Tunç


Yedekler: Seydi Derğirmenci, Fırat Yıldırım, Emre Uzun, Yiğit Tiryaki


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Sarı kartlar: Yusuf Mert Tunç (52 Orduspor FK), Hüseyin Eray Karataş (Kırklarelispor)


Goller: Ensar Arslan (dk. 41), Hüseyin Eray Karataş (dk 65) (Kırklarelispor)

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