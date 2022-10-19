Ziraat Türkiye Kupası: Kırklarelispor: 2 - 52 Orduspor FK: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Tur müsabakasında Kırklarelispor, evinde 52 Orduspor FK'yı 2-0'lık skor ile mağlup etti. Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor 4. tura yükseldi.
Stat: Atatürk
Hakemler: Ramazan Doğanay, Hidayet Zeybek, Vedat Güneş
Kırklarelispor: Hüseyin Yılmaz, Cengiz Demir, Hüseyin Eray Karataş (Erdi Can Şehit dk. 84 ?), Ensar Arslan (Furkan Fehmi Güneş dk. 68), Serhat Mermer (Hasan Emre Yeşilyurt dk. 68), Uğur Aygören (Canberk Ömer Özdemir dk. 68), Sabrican Vural, Enes İslam İlkin, Burak Albayrak, Mahmut Caner Alioğlu (Emir Burak Okumuş dk. 85 ?), Şevki Çınar
Yedekler: Erkam Mecit Erginsoy, Canberk Ömer Özdemir, Furkan Fehmi Güneş, Erdi Can Şehit, Emir Burak Okumuş, Abdulkadir Oktay, Sinan Akgöl, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Bilgin Erdem
52 Orduspor FK: Mikail Keskin (Seydi Değirmenci dk. 73), Seydi Kayasoy, Batuhan Er, Anıl Taşdemir (Emre Uzun dk. 59), Efe Kağan Kayahan (Fırat Yıldırım dk. 77), Özgen Erdem (Yiğit Tiryaki dk. 46) , Abdullah Sezgin, Ahmet Baha Bilgin, Veysel Sönmezsoy, Batuhan Aktaş, Yusuf Mert Tunç
Yedekler: Seydi Derğirmenci, Fırat Yıldırım, Emre Uzun, Yiğit Tiryaki
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Sarı kartlar: Yusuf Mert Tunç (52 Orduspor FK), Hüseyin Eray Karataş (Kırklarelispor)
Goller: Ensar Arslan (dk. 41), Hüseyin Eray Karataş (dk 65) (Kırklarelispor)