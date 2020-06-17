10 günde pozitif vaka sayısındaki artış maske takımı zorunluluğu getirdi

19 salgınının yeni normale dönüşle birlikte 10 günde gösterdiği artış Kırşehir'de, maske takıma zorunluluğunun getirilmesine neden oldu.

Kırşehir Esnaf Odaları Birliği, vaka sayılarındaki artış nedeniyle maske takma zorunluluğu getirildiğini Ahi esnafına attığı mesajla duyurdu.

ESOB tarafından yapılan bilgilendirme mesajında, "Değerli üyelerimiz, son günlerde vaka sayılarındaki artışlar sebebiyle Atatürk Caddesi, Terme Caddesi, Ankara Caddesi ve bu caddelerle bağlantılı cadde ve sokaklarda faaliyette bulunan esnaf ve gezecek vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirilmiştir"denildi.

Kırşehir'de, hafta başı itibari ile İl Emniyet Müdürü ve Akpınar Kaymakamının yapılan kontrollerinde de test sonuçları pozitif çıkmıştı.

Maske takma zorunluluğu ile birlikte sağlığın korunması ve vaka sayılarında ki artış hızının düşürülmesi hedefleniyor.

Kırşehir Esnaf Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, yaptığı açıklamada, insanların ailelerini seviyorlarsa maske takımına önem vermesi gerektiğini söyledi.

Öztürk, “Vaka sayısını sıfıra kadar düşürmüştük. Vaka sayıları 10-15'lerde seyrediyordu. 3 ay içerisinde 72 kişiydi, 10 gün içerisinde 92 kişinin test sonucu pozitif oldu. Vakaların 50'si Mucur ilçesinden 42'si ise il merkezinden olunca Vali İbrahim Akın, yeniden görüşlerimizi istedi. Yapılan toplantıda maske zorunluluğunun gelmesini özellikle istedik”dedi.

İnsanların ailelerini seviyorlarsa maske takımına önem vermesini isteyen Öztürk, “Gözle görülemeyen düşmandan kurtulabilmek için maske takımı önemli, virüsten kurtulmak içinse kurallara uymamız gerekir. Esnafın başı olarak birlik ve beraberlik içerisinde ‘ben değil biz' anlayışı ile öncülük yapacağız. Esnafın öncülüğü ile birlikte maske kullanımına alışacak ve yaygınlaştıracağız. Esnafımızın ve halkımızın sağduyulu davranmasını istiyoruz”diye konuştu.

Maske takma zorunluluğunu sahiplenen esnaf Hilal Harman, maske takımının gerekli olduğunu ve esnaf olarak maske kullanıp vatandaşlarında iş yerlerimize maskesiz girmesine müsaade etmediklerini belirtti.

Maske kullanımı zorunluluğunun daha önceki tarihlerde çıkmasını beklediklerini ve maske kullanımının önemli olduğunu anlatan Osman Bozkurt ise , “Maske kullanımının daha önce çıkmasını bekliyorduk ama bu güne çıktı. Biz, personel olarak en başından itibaren maske kullanıyorduk. Müşterilerimizi ise sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıyorduk. Maskenin zorunlu hale gelmesi ile esnafta eşi ve dostu ile kötü duruma düşmedi”diye konuştu.

Kırşehir'de, kimi insanların yemek yerken maske kullanımları farklı görüntüler oluştururken Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini arttırdı. Vatandaşlar maske kullanımları ve nasıl takılacakları noktasında tek tek uyarıldı. Polisler, maskesi olmayan vatandaşlara da maske temini yaptı. Uygulamalarda bazı vatandaşlar ise polisleri gördükten sonra maskelerini taktı. Kırşehir Belediyesi ise maske takımı ve mesafe uyarılarını anons sistemi ile sürekli yapıyor.