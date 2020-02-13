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112 ekipleri diyaliz hastasına güçlükle ulaşabildi

Kırşehir’de, 112 ekipleri kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlüğü çeken diyaliz hastasına ulaşarak tedavi imkanı sağladı.

Kırşehir'de, 112 ekipleri kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlüğü çeken diyaliz hastasına ulaşarak tedavi imkanı sağladı.


İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Ekibipleri imkanlarını seferber ederek diyaliz hastası imdadına koştu.


112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarla hareket eden ekipler, merkeze bağlı Bağbaşı Mahallesi'nden gelen vaka ihbarı üzerine mahalle yolunda diyaliz hastası olan S. Garip'e (72) ulaştı. Olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleştiren sağlık ekibi hastanın Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkini gerçekleştirdi.


112 Acil Sağlık Hizmetleri; 35 Ambulans, 2 Adet Arazi Tipi (Paletli) Ambulans, 1 Adet Yoğun Bakım (Obez) Ambulansı, 1 Adet çoklu (4 Sedyeli) Ambulans olmak üzere Kırşehir'de, toplamda 39 Ambulans ile vatandaşlara hizmet veriyor.

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