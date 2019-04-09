12 Yaşında Rekor kırdı

Kırşehir’de profesyonel eğitim alamadan katıldığı trap atışı yarışmalarında derece yapan Kırşehir Belediye sporcusu Ege Keten, Bursa’da düzenlenen Türkiye Şampiyonasın da birinci oldu.
Kırşehir'de profesyonel eğitim alamadan katıldığı trap atışı yarışmalarında derece yapan Kırşehir Belediye sporcusu Ege Keten, Bursa'da düzenlenen Türkiye Şampiyonasın da birinci oldu.
Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba köyünde yaşayan Ege Keten (12), babasının desteği ile trap atışlarına ilgi duyarak derece elde etti.
Türkiye birincisi olan Keten, Türkiye trap yarışmasında dördüncülüğü Konya Zafer atışlarında ikinciliği Sivas, Mersin, Nevşehir'de gerçekleştirilen yarışmalarda ise birinci olmuştu.
Katıldığı yarışmalarda başarılı olan sporcu Keten olimpiyatlara katılıp milli forma giymek istiyor.