15 pilot üniversite temsilcisi Kırşehir'de, toplandı

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında pilot seçilen 15 üniversitenin rektörü Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite Ziyaretleri programı kapsamında bir araya geldi.

KAEÜ'si, Senato Salonunda gerçekleşen toplantıya; Tarım ve Jeotermal alanında pilot olan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Tarım ve Havza Bazlı alanda pilot olan Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Hayvancılık alanında pilot olan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Tekstil, Dericilik ve Seramik alanında pilot olan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Spor ve Sağlık alanında pilot olan Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında pilot olan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Hayvancılık alanında pilot olan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Çay alanında pilot olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Tarım ve Hayvancılık alanında pilot olan Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler alanında pilot olan Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları alanında pilot olan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Makine ve İmalat Teknolojileri alanında pilot olan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Gıda alanında pilot olan Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Endüstriyel Kenevir alanında pilot olan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Sağlık ve Çevre alanında pilot olan Düzce Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İdris Şahin, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı uzmanları, TÜBİTAK uzmanları ve üniversite yöneticileri katıldı.

Ülkemiz savunmasına kalkınma alanında destek sağlıyoruz diyen KAEÜ'si Rektörü Vatan Karakaya, askerlerimizin vatan savunması gerçekleştirirken kendilerinin de üniversiteler olarak bu savunmaya ve ülke kalkınmasına sağladıkları faydalarla destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

2016 yılında 41 üniversiteden beş pilot üniversite arasına seçilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin bugün 15 pilot üniversite rektörünü misafir etmekten mutlu olduklarını belirten Prof. Dr. Vatan Karakaya,”Pilot üniversite ziyaretleri ile bilgi ve tecrübe paylaşımları yapıyoruz. Üniversiteler, akademik birimlerin de kalkınma cephesinde ülkeye destek oluyor”dedi.

KAEÜ'si Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ile YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan toplantı kapsamında hazırladıkları sunumları katılımcılarla paylaştı.