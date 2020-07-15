İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü’nde şehitler, kabirleri başında anıldı.

15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü'nde şehitler, kabirleri başında anıldı.


Hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde 15 Temmuz şehitleri, kabirleri başında Kırşehir protokolü tarafından ziyaret edildi. Şehir protokolü şehitler için dua etti. Kaman İlçesine giden Vali İbrahim Akın, ilçe kaymakamı ve ilçe belediye başkanı ile mezarlıkta dua ettikten sonra şehit Gökhan Yıldırım ve Ayhan Keleş'in aileleri ziyaret ederek istişarede bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.