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18 Mart Şehitler Günü için Kırşehir'de tören düzenlendi

Kırşehir’de, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü nedeniyle Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Kırşehir'de, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü nedeniyle Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde tören düzenlendi.


Çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törene Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Şehit ve Gazi Dernekleri Başkanları ile şehit aileleri katıldı. Tören; Kuran-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Mehmet Yaman tarafından şehitlerin ruhuna dua okunmasının ardından şehit kabirlerinin ziyaret edilmesi ile sona erdi.

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