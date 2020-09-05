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250 dönüm arazide çıkan yangın korkuttu

Hava sıcaklıklarının normal seyrin üzerine çıktığı Kırşehir’de, 250 dönüm arazide çıkan yangın korkuttu.

Hava sıcaklıklarının normal seyrin üzerine çıktığı Kırşehir'de, 250 dönüm arazide çıkan yangın korkuttu.


Kırşehir'in Kaman ilçesinde, 250 dönümlük alanda henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede bulunan halkın da destekleri ile yangın büyümeden Kaman İtfaiye ekiplerinin de çalışması ile kontrol altına alındı.


Yangın, Kaman ilçesinde kırsal alanda gece saatlerinde başladı. Boş arazide alevler çıktığını fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye ilçe belediyesinden ekip sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkış sebebi yapılan incelemeler sonucunda netleşecek.

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