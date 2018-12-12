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26 kilogram yağış Seyfe Gölüne hayat verdi

Mevsimsel yağışların düştüğü Seyfe Gölü, aldığı 26 kilogramlık yağışla hayat buldu.


Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, birkaç günlük yağışın etkisiyle gölde su oranının artış gösterdiğini söyledi.


Seyfe Gölünde kot farkının ve toprak oranının farklılığını anlatan Çetiner, “Geçtiğimiz hafta içerisinde 4 günlük süreçte metrekareye 26 kilogram civarında yağış düştü. Bu kadar yağış bile Seyfe Gölün'deki, su oranını 4 parmak civarında arttırdı. Daha doğrusu görünüm sağladı. Az bir suyla bu etkinin olmasının nedeni Seyfe Gölü bazı noktaları dikkate almaksızın kot farkının neredeyse sıfıra yakın olduğunu söyleyebiliriz. Göl, toprak yapısı nedeniyle de tabana bir damla su geçirmiyor. Yağışın tamamı da yüzeyde kalıyor” dedi.


Göle suyun gelmesiyle birlikte göç döneminde olan kaz, ördek, angıt, kız kuşu ve martıların da bölgeye geldiğini ifade eden Çetiner, açıklamasını şöyle sürdürdü:


“Kuşlar, sulak bir bölgeye gelerek dinlendi. 15-20 gün önce ise kuşlar gelip dinlenip gidiyordu. Seyfe Gölü Kuş Cenneti, Kırşehir'in ve Türkiye'nin önemli sulak alanlarından bir tanesi sulak alan şartlar iyi ise büyük bir avantaj sağlar. Göl civarında başka geniş bir alan kalmadı. Su olsun ya da olmasın kuşların toplanma noktası haline geldi."

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