29 Ekim için Belediye Başkanı öğrenci ve öğretmenlere Anıtkabir gezisi düzenledi

Kırşehir'in Akpınar ilçesi belediye başkanı Şükrü Turgut, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ilçede yer alan 2 okul öğrenci ve öğretmenine Anıtkabir gezisi düzenledi.

İlçede yer alan çok programlı Anadolu Lisesi ve Akpınar İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin katıldığı programda 154 öğrenci Anıtkabir'i gezerek incelemelerde bulunup tarihi yolculuk yapacak.

İlçe Belediye Başkanı Şükrü Turgut, "Tarihin bize yüklediği sorumluluk gereğince öğrencilerimizin geçmişlerini bilmeleri açısından düzenlediğimiz geziyi önemsiyoruz. Gençlerimizin değerlerini koruyacaklarına inancımız tam. Çocuklarımızın Cumhuriyetin ilan edildiği meclisi ve Anıtkabir'i görmeleri de bu anlamda önemli"dedi.