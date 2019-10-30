29 Ekim'e özel gazete çıkardılar

Kırşehir'in Mucur ilçesi Şehit Hüseyin Aydemir Ortaokulu öğrencilerince hazırlanan 'Bilge Hürriyet' adlı gazete ilk sayısı ile çıktı.

Okul faaliyetlerinin yer aldığı gazetede, Ortaokul öğrencisi Eva Laçin Cengiz, ilçe kaymakamı Kaya Çelik ile de eğitim projeleri ve öğrencilerin meslek seçimlerinde dikkat etmesi gereken noktalar üzerine röportaj yaptı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılı nedeniyle hazırlanan gazetenin okul tarafından aylık düzenli şekilde okuyucusu ile buluşması planlanıyor. Gazetenin çıkışı ile öğrencilerin; yazma ve okuma becerilerinin gelişmesi amaçlanıyor. Okulla ilgili kültürel,sosyal,sportif faaliyet ve haberlere de yer verilecek olan gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğini Sosyal Bilgiler öğretmeni Fatih İyidoğan yapıyor.

Mucur ilçesinin en kalabalık okulundan birisi olan Şehit Hüseyin Aydemir Ortaokulu Müdürü Ali Ayata, okulda yapılan faaliyetlerin öğrenci velileri ile birlikte kamuoyuna duyurulması noktasında gazeteyi önemsediklerini söyledi.

Ayata, açıklamasında; "Okulda sosyal aktiviteler, amaçlarına uygun şekilde öğrencilerimizin Türkçe'yi güzel kullanması kendini ifade edebilmesi ve iletişim kurma yeteneklerinin gelişmesi anlamında yerine getiriliyor. Cumhuriyetin 96. yılı etkinlikleri kapsamında gazete çıkarma kararı aldık ve süreklilik sağlamak istiyoruz. Emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederim"dedi.