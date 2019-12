3. Bilsem Tematik Çalıştayı düzenlendi

Bilsem Thematic Workshop) çalıştayı düzenlendi.

İngilizce öğretmeni Özlem Akın tarafından organize edilen 3.Bilsem Tematik Çalıştayı “Yurtdışına gidemiyorsak yurtdışını buraya getirelim” sloganıyla düzenlendi.

7 farklı okuldan lise öğrencilerinin katıldığı çalıştayda, öğrenciler 2 gün boyunca İngilizce dilinde iletişim kurdu. Çalıştayın teması olan “Bilim ve Felsefe arasındaki boşluğa köprü kurmak (Bridging the gap between philosophy and science) konusuyla ilgili tartışma , sunum, oyunlar ve drama gibi etkinliklere ver verildi.

İngilizce dil becerilerini geliştirme imkanı bulan öğrenciler kendilerini ifade etme imkanını düzenlenen çalıştayla buldu.