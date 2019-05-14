34. Bölge Aksaray - Kırşehir Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Durukafa;

Bölge Aksaray – Kırşehir Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Durukafa, “Eczanelerde satılan ürünlerin Eczaneler dışında satılmasından kamu sağlığı adına kaygı duyuyoruz” dedi.

Cacabey Meydanında bir gurup eczacının katılımıyla gerçekleştirilen çelenk sunumunun ardından açıklamada bulunan 34. Bölge Aksaray – Kırşehir Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Halil Durukafa, “Ticari kazanç güdüsüyle değil etik ilkeler doğrultusunda hareket eden hastaların ilaca ulaşımı ilaç-hasta danışmanlığı gibi sağlık hizmetlerini en iyi şekilde yerine getiren sağlık çalışanlarıyız” diye konuştu. Eğitim ve bilimsel gerçekliğin verdiği sorumlulukla hareket edeceklerini ifade eden Durukafa, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Eczanelerde satılan tüm ürünlerin eczaneler dışında satılmasına kamu sağlığı adına kaygılanıyoruz. Özellikle sanal ortamdan alınan ürünlerin sahteliği ve saklama koşulları bizleri kamu sağlığı adına kaygılandırıyor. İlaç ve eczane ürünlerinin doğru adresi eczanelerdir.”