73. Kısa Dönem Erler Yemin Etti

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi Muharrem Ertaş Salonunda gerçekleştirilen törene Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, Kırşehir POMEM Müdürü Mehmet Gülser, kaymakamlar, daire müdürleri, askerler ve aileleri katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ayrılmaz bir parçası olan Jandarma teşkilatımızın dünden bugüne sarsılmaz bir inançla, millet ve vatan sevgisiyle vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya devam ettiğini belirten Vali İbrahim Akın, “Jandarma teşkilatımız, kurulduğu günden bugüne kadar toplumumuzun huzur ve refahının sağlanması konusunda çok önemli görevler ifa etmiş ve bu anlayışla görev yapan kahraman bir teşkilatımızdır. Bugün de bu teşkilatımıza katılan kısa dönem erlerin yemin törenine katıldık. Değerli kardeşlerimiz, yaptıkları yeminle kahraman teşkilatımızın neferleri arasına katıldılar. Geçirdikleri eğitim süresi içerisinde temel askeri bilgiler elde edecek, sabrı ve disiplini öğrenecekler. Askerlikte öğrenecekleri bütün bilgiler ve deneyimler, onlara hayatlarının her aşamasında faydalı olacaktır. Kendilerine başarılar diliyor, onları büyük fedakarlıklarla yetiştiren ve bizlere emanet eden ailelere teşekkür ediyorum.”dedi

İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran ise konuşmasında, yemin eden kısa dönem erlerin Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını unutmaları gerektiğini söyledi.

Kısa Dönem Erlerin yemin merasiminin ardından tören, Vali İbrahim Akın'ın birliğe ilk teslim olan 373. KD J.Ksd. Reşit Yaşar'a ödül vermesi ve daha sonra Jandarma Marşını okunması ile sona erdi.