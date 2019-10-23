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85 ülkeden 160 gazeteci, KBK organizesi ile Kırşehir'de konaklayacak

Türkiye’ye gelmiş en kalabalık konuk gazeteci kafilesi, Rus Medya Konseyi üyesi 160 Rus dili konuşan gazeteci Ankara, Kayseri, Kapadokya, Konya ve Alanya, gezileri ile birlikte Kırşehir’de konaklayacak.

Türkiye'ye gelmiş en kalabalık konuk gazeteci kafilesi, Rus Medya Konseyi üyesi 160 Rus dili konuşan gazeteci Ankara, Kayseri, Kapadokya, Konya ve Alanya, gezileri ile birlikte Kırşehir'de konaklayacak.


85 Ülkeden 160 Gazeteci, Kırşehir Basın Konseyi Yönetimi tarafından Ağalar Konağında ağırlanacak. Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun da katılacağı programda gazeteciler, termal turizm hakkında bilgilendirilerek tarihi Cacabey Gökbilim Medresesini görmek imkanına da sahip olacak.

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