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Adalet Hatıra Ormanına fidan dikimi yapıldı

Kırşehir’de oluşturulan Adalet Hatıra Ormanına fidan dikimi yapıldı.

Kırşehir'de oluşturulan Adalet Hatıra Ormanına fidan dikimi yapıldı.


11 yıl önce oluşturulan Adalet Hatıra Ormanına yeni fidan dikimi etkinliği düzenlendi. Denetimli Serbestlik hükümlülerince uygulanan etkinlikte Kırşehir-Kırıkkale kara yolunun 33. kilometresinde bulunan ve 2008 yılında oluşturulan Adalet Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi yapıldı.



Fidan dikimi etkinliğine; Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Cumhuriyet Savcısı Osman İsmailoğulları, Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürü Erol Acar, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Temir, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hatemi Sevinç, Kırşehir Adliyesi personeli, açık cezaevinde bulunan hükümlü ve denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler katıldı.



300 çam fidanının dikildiği alanda konuşan Başsavcı Gümüş, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Kırşehir'de de fidan dikimi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, daha yeşil bir Kırşehir için katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

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