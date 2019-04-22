ADD Kırşehir Şubesi'nden belediyeye çağrı

Kırşehir'de Cacabey Meydanında yer alan Atatürk büstünün, kırılan yazılarının ve imza kısmının yapımı için Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Birol Yurdugül, Belediyeye çağrıda bulundu.

Yazıları kırılan büstün önünde açıklama yapan ADD Kırşehir Şube Başkanı Yurdugül, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız var. Öncesinde de Atatürk anıtımıza kasıtlı olarak düşünmüyorum ama büstün altındaki yazı ve Atatürk'ün imzası da kırılmış. Yetkililer ve Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'na sesleniyorum. Bayram gelmeden önce buranın yapılması gerekir."dedi.

Saldırıda kasıt aramadığını da ifade eden ADD Başkanı Yurdugül, "Kasıt olmadan mı, bilerek mi yapılmış bilmiyorum ama en kısa zamanda Belediye Başkanı Ekicioğlu'nun burayı tamir ettireceğine inanıyorum."ifadelerini kullandı.

Cacabey Meydanında yer alan Atatürk'ün büstü Belediye Kavşağından alınan ortak karar ile toplantı ve gösteri yürüyüşleri ve törenlerin yapıldığı alana ortak karar ile taşınmıştı.

Askeri kıyafetli yer alan büstün altında 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' yazıyordu.