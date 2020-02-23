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ADD, Kırşehir'de 13. olağan genel kurulunu yaptı

KIRŞEHİR (İHA) – Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Kırşehir’de 13.

KIRŞEHİR (İHA) – Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Kırşehir'de 13. Olağan Genel Kurulunu yaptı.


Dernek binasında gerçekleşen genel kurula; CHP Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Akpınar ilçe Belediye Başkanı Şükrü Turgut, Boztepe ilçe Belediye Başkanı Hacı Takan ve siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.


Genel kurulda konuşan ve güven tazeleyen ADD Kırşehir Şube Başkanı Birol Yurdugül, kuruluşundan bu güne ADD'nin çağdaş uygarlık düzenini yakalama gayreti içerisinde olduğunu söyledi.


250 Delegeden 204'ünün oy kullandığı genel kurulda Yurdugül 201 üyenin oyu ile yeniden ADD Kırşehir şube başkanı oldu.


Kongrede milletvekili Metin İlhan'da kongre delegeliğine oy birliği ile seçildi.

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