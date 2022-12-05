AFAD Başkanı Sezer: "605 bine yaklaşan gönüllü sayımız var"

Kırşehir'deki programa katılan AFAD Başkanı Yunus Sezer; gönüllü sayısının 605 bine yaklaştığını kaydederek gönüllülerin her afette yer aldığını söyledi.

Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevlileriyle bir araya gelen AFAD Başkanı Yunus Sezer burada yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatının ardından gönüllü sayısının artmaya devam ettiğini söyledi. Gönüllülerin her afette alanda olduğunu kaydeden Sezer; "3 yıldır talimatlarınızla kurulmuş ve hızlı büyüyen teşkilatlarımız var, her afette yer alıyorlar. Şuanda 605 bine yaklaşan bir gönüllü sayımız var. Düzce afetinde katlanarak arttı. İnsanımızın merhameti bizlere en büyük yol gösterici ve destekleyicisidir. Bunu, hem afetlerde hem başka alanlarda görüyoruz. Hepsine müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.