İhlas Haber Ajansı

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AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi

Kırşehir AFAD İl Müdürlüğü tarafından AFAD gönüllülerine, ilk yardım eğitimi veriliyor.


'AFAD Gönüllüsü' Projesi kapsamında verilen eğitimlerde gönüllüler iki günlük temel ilk yardım eğitimleri alıyor. Eğitimde AFAD gönüllülerine; ilk yardım temel bilgileri, hasta ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanama, yaralanma, bilinç bozuklukları, kırık, çıkık, yanık, donma, zehirlenme, hayvan ısırma ve sokmalarda ilk yardım konusunda önce teorik bilgi sonrasında ise uygulama pratikteki karşılıkları gösteriliyor.


Eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.

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