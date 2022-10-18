KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de AFAD, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde farkındalık eğitimi verdi.

2022 Afet Tatbikat Yılı çalışmaları içinde Kırşehir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünde görev yapan personellere yönelik AFAD personelleri tarafından 'Afet Farkındalık Eğitimi' verildi. Eğitimde, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı şekilde ele anlatıldı. Afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için alınacak tedbirlere ve zorunlu deprem sigortası yaptırmanın önemine vurgu yapıldı. Afet durumlarında daha fazla can kurtarmak ve daha çok vatandaşımıza ulaşmak amacıyla düzenlenen eğitimin ardından; deprem anı çök-kapan-tutun uygulaması ve tüm personellin katılımıyla bina tahliye tatbikatı yapıldı.

AFAD personelleri tarafından müdürlük personellerine uygulamalı yangın konulu eğitim de verildi.