AFAD, Kırşehir'de 89 bin 955 kişiye ‘Temel Afet Eğitimi' verdi

2019 yılları arasında 89 bin 955 kişiye ‘Temel Afet Eğitimi' verdi.

Afet anında ne yapılması gerektiğinden toplumsal bilincin oluşması ve kriz yönetimine kadar okullar öncelikli Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Yönetimi birimleri eğitim çalışmaları yapıyor. Yangın anı, şiddetli depremde anında ne yapılması gerektiği ve bina tahliyesinin nasıl olması gerektiğini öğreten eğitim birimi, çalışmalarını günde gittiği 2 okulda sürdürüyor.

Afet ve Acil Durumlar ile Sivil Savunmaya ilişkin hizmetlerin il düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için bilinçli toplum oluşturmak adına özverili şekilde çalışan görevli personel Ramazan ayında da eğitimlerine ara vermeden devam ediyor.

Kırşehir Ahi Evran Anadolu Lisesi ve TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde deprem hazırlığı ve ne yapılması gerektiğini anlatan uzmanlar, öğrencilerin de katılımlarını sağlayarak deprem anını canlı yaşatıp neler öğrendiklerini de test ediyor.

Aldıkları eğitimlerle olası afet durumlarından nasıl kurtulunması gerektiğini anlatan öğrenciler, “AFAD ile deprem anında ne yapılması gerektiğini ve nasıl davranmamız gerektiğini öğrendik. Deprem olduğunda nasıl hayatta kalabileceğimizi biliyoruz. Kendi önlemlerimizle hayatta kalabiliriz. AFAD, bize nasıl deprem çantası kurmamız gerektiğini anlattı. Asansör ve elektronik cihaz kullanmadan en az hasarla deprem anını nasıl atlatacağımız bilincine ulaştık” dediler.

“14 bin öğrenciye ulaşan AFAD, İl genelinde 89 bin 955 kişiye eğitim verdi”

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği il merkez ve ilçelerde ‘Temel Afet Bilinci Eğitimi' veren Ekrem Canpolat'a sağlık görevlisi İdris Çetin ve afet anlarında yönlendirme yapan görevli personeller destek sunuyor.

Kırşehir'de 14 bin öğrencinin eğitimlerle bilinçlendirildiğini ifade eden Canpolat, “Okullarda farkındalık oluşturmak adına eğitimler düzenliyoruz. Eğitim faaliyetlerimize ilçelerde başladık. İl merkezinde ise tamamlayacağız. Temel Afet Bilinci Eğitimi ile öğrencilere doğru davranış şekillerini deprem anında yapılması gereken hareketleri bilinçli yapılan hareketlerin afetlerde de hayatta tutabileceğini ve hayatta kalmanın bizlerin elinde olduğunu anlatıyoruz” diye konuştu.

Öğrencilere deprem gerçeğinin var olduğunu anlatarak bilinçlenme sağladıklarını belirten Canpolat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Alınacak basit önlemlerle hayatta kalınabileceğini öğrencilere aktardık. Tahliye alanlarının belirlenmesi, deprem çantası hazırlığı ve aile buluşma noktaları hakkında bilgiler sunduk. Eğitim dönemi başladığı andan itibaren 14 bin öğrenciye ulaşma imkanına ulaştık."