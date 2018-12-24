Afet İnan'dan Zekiriya Yürekli'ye hediye edilen kahve fincanı Belediye bünyesine geçti

KIRŞEHİR (İHA) – Gazeteci Saffet Yürekli'nin babasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan tarafından hediye edilen Atatürk'ün kahve içtiği fincan takımı, Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'ye hediye edildi.

Cacabey Meydanında yapılan çelenk sunumunun ardından Atatürk'ün Kırşehirlilere hitap ettiği yer olan Gazi Parkında düzenlenen törende Saffet Yürekli babası merhum Zekeriya Yürekli'den kalan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kahve içtiği fincan takımını Şehrül Emin Yaşar Bahçeci'ye hediye etti.

Yürekli ettiği hediye hakkında yaptığı açıklamada, “ Atatürk'ün kullandığı kahve fincanlarından bir tanesi babamda idi. Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan tarafından Ankara Hasanoğlan Köy Esntütüsünde yaptığı bir ziyarette başarılı öğrencilere verdiği hediyelerden bir tanesi Afet İnan tarafından babama hediye edilmiş, babamın gözü gibi sakladığı hediyeyi bende babamın aziz hatırası adına Şehrül Emin Yaşar Bahçeci'ye muhafaza etmesi için teslim ettim. İnanıyorum ki, verdiğim hediye Kırşehir'in güzel bir tesisinde sergilenerek halka da açılacaktır.”dedi.

Sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 99. yılı dolayısıyla mesaj yayımladığı program; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'li Gençler Derneği Anı Defterine yazdığı mektup'un okunması devam etti.