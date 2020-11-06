Afet kapsamında 1 milyon 500 bin lira, ürünü zarar gören çiftçiye aktarıldı

AK Parti iktidarının çiftçi ve köylünün yanında olduğunu belirten Kendirli, “Vatanımızın her karış toprağındaki ürün, adeta hükümetimizin sigortası altındadır” ifadelerini kullandı. Kendirli tarafından yapılan ve çiftçinin zararlarının karşılandığını belirten yazılı açıklama ise şöyle; "Ürünü zarar gören köylümüzün zararı karşılanmıştır. İktidarımız, köylümüzü, çiftçimizi yalnız bırakmamıştır, bundan sonra da bırakmayacaktır. Tarım İl Müdürlüğü'nün teknik personellerinin yaptığı çalışmalar neticesinde 769 çiftçiye ait 42 bin 596 dekar hububat alanında 'cücelik virüsü' tespit edildi, ürünleri zarar gören üreticilere zararları oranında ödemeler yapıldı. Cumhurbaşkanlığımız, doğal afetler kapsamında ilimize 1 milyon 500 bin lira ödenek sağlamış ve ürünü zarar gören köylümüzün zararı karşılanmıştır. “