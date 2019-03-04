Afet ve deprem anları öğrencilere AFAD tarafından anlatılıyor

Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlarda bilgilendirme yapan AFAD Müdürü Metin Alpaslan, her türlü afet öncesi sonrası ve anında yapılması gerekenler konusunda bilinçli bir toplum oluşturmak istediklerini söyledi.

AFAD Müdürü Alpaslan, "Ülkemiz de meydana gelen afet türleri, afet öncesi, sırası ve sonrası alınması gereken tedbirler, depremin tanımı ve oluşumu, deprem riski açısından, deprem öncesi alınması gereken önlemler, deprem sırasında doğru davranış şekilleri ve deprem sonrası yapılması gerekenleri anlatıyoruz. Öğrencilerimizin ziyaretleri de bizim çalışma alanlarımızı görmeleri açısından çok önemli."dedi.

Afet ve acil durumların önemi çok iyi kavranmalı diyen AFAD Müdürü Alpaslan, "Bilinçli toplumlarda geniş düşünüldüğünde yaptığımız faaliyetler olası durumlar için çok önemli, okullar iş yerleri toplumun yoğunlukta kullandığı alanlarda yaptığımız bilinçlendirme faaliyetleri olası durumlarda da meyvelerini verecek. her türlü duruma karşın sadece AFAD Müdürlüğü değil toplum olarak hazır olmalıyız."diye konuştu.

AFAD Müdürlüğünü bilgilenmek için ziyaret eden öğrencilere DASK kumbara hediye edilerek personelin afet durumlarında yaşadığı durum görsel olarak anlatıldı.