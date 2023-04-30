Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ek Hizmet Binası Arazisi Sağlık Müdürlüğünce İncelendi

Kırşehir'de, yapımı planlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ek hizmet binası arazisi sağlık müdürlüğü yetkililerince incelendi.

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu, mevcutta yer alan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yanına yapılacak olan ek hizmet binası arazisini yerinde inceledi. Mevcut Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yanına yapılacak ek 5 bin Metre kapalı alana sahip olan binanın Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine dönüşerek modern klinikleri, ameliyathanesi, laboratuvarı ve uzman kadrosu ile daha kaliteli hizmet vermesi çalışması yürütülüyor.

Hastanenin mevcut merkezine ek 25 diş ünitesi ile daha fazla hastaya hizmet vermesi planlanıyor.