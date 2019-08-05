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Ahi Baba Karagüllü'nün kütüphanesi artık kadın girişimi kooparatifinin himayesinde

Kırşehir’de Ahi Baba olarak tanınan Mustafa Karagüllü’nün eşi İsmet Sevinç Karagüllü, Ahilik Teşkilatlanması adına merhum Mustafa Karagüllü tarafından oluşturulan kütüphaneyi, Yeşil Beyaz Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifine bağışladı.

Kırşehir'de Ahi Baba olarak tanınan Mustafa Karagüllü'nün eşi İsmet Sevinç Karagüllü, Ahilik Teşkilatlanması adına merhum Mustafa Karagüllü tarafından oluşturulan kütüphaneyi, Yeşil Beyaz Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifine bağışladı.



Hayatını eşi merhum Mustafa Karagüllü ile birlikte Ahiliğin gelişmesi ve tanınması sürecine adayan Kırşehir'de "Ahi baba" olarak tanınan Mustafa Karagüllünün eşi İsmet Karagüllü, eşi ile oluşturduğu kütüphaneyi mülkiyeti ile birlikte bağışladı.


Yeşil Beyaz Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi adına Yönetim Kurulu Başkanı, Seher Ünsal, İsmet Sevinç Karagüllü' ye teşekkür plaketi takdiminde bulundu.



Kütüphanenin bağışı sonrasında Ünsal yaptığı açıklamada;


“Yeşil Beyaz Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi; Kadınlarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçları için kadın elinin birleştiği bir kooperatiftir. Hedeflerimiz; kadınlarımızın ekonomik faaliyetleri kapsamında yer alan mal ve hizmet üretimi ile bunların pazarlanmasına yönelik ihtiyaçlarını karşılamak, kadınlarımızın girişimlerini desteklemek, üretim becerilerini geliştirmek, böylece bireysel ve müşterek menfaatlerini koruyarak kadınları kalkındırmaktır."dedi.

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