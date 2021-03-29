Ahi Çocuk Projesi Kapsamında Fidan Dikildi

Vali İbrahim Akın, Ahilik değerleri ile yetiştirilmesi amacıyla Mucur ilçesindeki ilkokullarda yürütülen “Ahi Çocuk Projesi” kapsamında çocuklarla birlikte fidan dikti.

Mucur ilçesi Hamidiye Mahallesindeki ağaçlandırma alanında gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde konuşan Vali İbrahim Akın, Ahi Çocuk Projesinin öğrencilerimize ahi kültürünün kazandırılmasını hedeflediğini söyledi.

Proje kapsamında fidan dikmenin çocuklara çevre bilincini aşılayacağını belirten Vali Akın, “2021 Yılı Ahi Evran Yılı olarak ilan edilmiştir. Mucur Kaymakamlığımızca hazırlanan Ahi Çocuk Projesi de bu manada anlamlı olmuştur. Her zaman söylediğimiz gibi Ahilik hepimizde olması gereken doğruluk, dürüstlük, kardeşlik ve paylaşımcılık gibi evrensel değerleri içinde barındıran, sanatla birleştiren bir felsefedir. Bu değerlerin mutlaka yaşatılması, çocuklarımıza aşılanması gerekmektedir. Hazırlanan bu projede de birçok etkinlik yer almaktadır."dedi

Mucur Kaymakamı Faruk Erdem'in Ahi Çocuk Projesi kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgiler verdiği program Vali Akın'ın çocuklarla birlikte fidanları toprakla buluşturması ile sona erdi.