Ahi esnafı, ramazan ayı öncesi alınan tedbir kararlarını destekliyor

Toplumun ramazan ayında sıcak pide almak için iftar saatine yakın zamanlarda fırınlar önünde kuyruk oluşturduğunu belirten Öztürk, “İçişleri Bakanlığı Valiliklere gönderdiği genelge ile ramazan ayı tedbirlerini açıkladı. Bizlerinde istediği idi. Halk olarak sıcak pide alalım mantığı ile fırınlar önünde yığılmalar olacaktı. O yığılma, saat 17:30 itibari ile fırınların sıcak ekmek atmaması ile önlenecek. İftardan sonra ise fırınlar açık olarak çalışmalarını sürdürecek. Alınan tedbirler doğrudur”dedi.

Covid-19 salgını nedeni ile zorlu bir süreçten geçiyoruz ama bu süreci de birlikte aşacağız diyen Öztürk, “Ahi Esnafı alınan kararları kayıtsız şartsız destekliyor. Bu ülke bizlerin biz sosyal bir devletiz. İnsanın olduğu yerde elbette hatalar var ama biz hatayı en aza indirerek bu tedbirlere uymak zorundayız. Gelen genelgeleri ise Ahi esnafına mesaj yolu yada basın aracılığı ile bildiriyoruz” diye konuştu.