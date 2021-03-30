Ahi Evran Kardeşlik Ormanına İlk Fidanlar Dikildi

Ahi Evran Yılı dolayısıyla Kırşehir'de, "Ahi Evran Kardeşlik Ormanı'na" fidan dikildi.

Boztepe yolu üzerindeki oluşturulan Ahi Evran Kardeşlik Ormanına fidan dikimi etkinliğine Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, il protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Fidan dikimi ile ilgili konuşan Vali Akın, her insanda olması gereken erdemleri bünyesinde barındıran Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran Veli adına doğumunun 850. Yılını temsilen 850 fidan dikileceğini söyledi.

Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran Veli'nin 850. doğum yılı olması nedeniyle 2021 yılının UNESCO tarafından Ahi Evran Yılı olarak kabul edildiğini belirten Vali İbrahim Akın; "2021 yılı boyunca ülkemizde Ahi Evran Yılının anlamına uygun şekilde etkinlikler yapılması konusunda Cumhurbaşkanımız tarafından da genelge yayınlanmıştır. Ticaret Bakanlığı koordinesinde Kırşehir merkez olmak üzere ülkemiz genelinde Ahilik Haftası kutlamaları yapılmaktadır. Yapılan Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bu yıl Ahilik etkinliklerinin 13-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı"dedi.

Program, Ahi Evran Kardeşlik Ormanına 850 Sedir ağacının dikilmesi ile sona erdi.