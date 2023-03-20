Ahi Evran'ın mesleğini sürdüren tek kadın, işini aşk ile yapıyor

Kırşehir'de, Cumhuriyet Tarihinin ilk külliye projesi olan Ahi Külliyesi yanında Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen Zanaatkarlar Çarşısında Ahi Evran'ın mesleği olan debbağlık (Deri İşlemeciliği) mesleğini sürdüren Fatmagül Kaya, işini aşkla yaparak gelecek kuşaklara mesleki eğitimin önemini anlatıyor.

Kaya, insanların deri işlemecisi bir kadını gördüklerinde merakla izlediğini ve yaptığı işinde kendisine gurur verdiğini söyledi. Kaya, babasının tanhit ustası olmasının kendisini deri işlemeciliği sanatına yönettiğini aktardı.

Ahilik Teşkilatlanmasında yer alan 32 mesleğin tanıtımının yapıldığı ve ölmeye yüz tutmuş mesleklerin canlandırıldığı Zanaatkarlar Çarşısında deri işlemecisi olarak usta öğreticilik yapan ve bu alandaki tek kadın zanaatkar olan Kaya, "Ahi Külliyesinde yer alan ve 32 mesleğin canlandırıldığı çarşıda Ahi Evran'ın asıl mesleği olan debbağlık sanatını yapıyorum. Bir kadın olarak bu bana gurur veriyor. İnsanlar, deri işleme ustası bir kadını gördüklerinde şaşırıyor" dedi.

Ölmeye yüz tutmuş bir mesleği yaşatmaya çalıştığını aktaran Kaya, "Ahi Evran'ın mesleğine hayat veriyor olmanın usta-çırak ilişkisi yaşatarak hayata geçirmeyi ben ve çarşıda bulunan bütün zanaatkarlar önemsiyor. Deri işleme sanatım babamın tanhit sanatı ustası olmasından kaynaklanıyor. Çocukluğumdan beri bu ilgi beni deri işlemeciliğine yöneltti. Amacım yaptığım mesleği gelecek kuşaklara da aktarmak. Ahilikte yer alan 32 meslekten bir tanesini işleyerek gelecek kuşaklara da kapı aralıyorum. Kültür İl Müdürlüğü bünyesinde de öğrencilere deri işleme kursu vererek mesleğinde ayakta kalmasına katkı sunuyorum" şeklinde konuştu.