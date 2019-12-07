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Ahiler standı Türkiye Kooperatifler Fuarında ilgi gördü

Ticaret Bakanlığı, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 171 kooperatifin ürünlerini tanıtmak için açılan stantlarda Kırşehir Ahileri ilgi gördü.


Türkiye Kooperatifler Fuarı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından Ankara Ticaret Odası Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde törenle açılışı yapıldı. Esnaf ve çiftçilerin girişimci ve tüketiciler kadar ticari yaşamın içindeki tüm aktörlerin bilinçlendirilmesi ve kooperatifçiliğin geliştirilmesi için düzenlenen fuara, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte oda başkanları da katılım sağladı.


Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği de stant açarak, kooperatifçiliğin ilk uygulayıcısı olan Ahilik Teşkilatı ve yöresel ürünlerin tanıtımını yaptı. Kırşehir davul ve zurna ekibi tarafından müzik karşılanan misafirler, Ahilik hakkında da bilgi aldı.

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