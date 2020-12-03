Ahilerin ticaretinin merkezinde ekonomik tedbirlere destek

Ahi Evran'ı Veli'nin, Kırşehir'de esnaf teşkilatlanmasına Uzun Çarşıda başlaması ve o dönemlerde ticaretin kalbi olan bölgede bulunan esnaf, hükümet tarafından alınan ekonomik pakete destek sunuyor.

Kırşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında restore edilen çarşıda bulunan esnaflar pandemi koşullarının zorluklarının yanı sıra açıklanan ekonomik pakete de destek verilmesi gerektiğini söylüyor. Arkeologlar, Ahi Evran-I Veli'nin Uzun Çarşı olarak bilinen alanda ilk teşkilatlanmasını başlattığını ve bölgenin geçmiş dönemlerde bir ticaret merkezi gibi kullanıldığını belirtiyor.

Bölgede bulunan esnaftan bazıları pandemi koşullarıyla birlikte dükkanlarını kapalı tutsalar da esnafların geneli zorlu süreçlerde devletin yanında yer alınması gerektiğini anlatıyor.

Tarım İşletmeciliği yapmakta olan Emre Altuner, “Piyasa olduğundan kötü durumda bu durumu biz esnaf olarak virüse bağlıyoruz. İster istemez bazı sıkıntılar yaşanıyor. Devletimizin yanında yer alarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Sektörde fiyatlarda oynama olmadığını ama bazı ekonomi haberleri ile manipülasyon yapıldığını belirten Tamer Gümüş, “Biz üzerimize düşen mükellef görevleri yapmaya çalışıyoruz. Sağlık ve hijyen kuralları ile devletimizin verdiği kurallarla devletin yanında durmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Fiyat güncellemeleri ile manipülasyon yapıldığını ve vatandaşın da harcamadan çekindiğini söyleyen Gümüş, “Geçen seneye oranla çok fazla bir zam belirtisi yok. Yalnız, vatandaşta almaya korkak bir tavır var. Dış etkenlerden dolayı manipüle edilmiş bir savaş durumu da olabilir. Alım gücünün düşmediğini ama ekonomik manipüleden dolayı alım gücünün düştüğünü düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Hayatını el emeği ürünlerin bakım tamir ve onarımları ile sürdüren Murat İşeri, esnafın zor durumda olduğunu fiyatların müşteriye yansıtılmadığını ama toptancıların esnafa fazlası ile fiyat farkını yansıttıklarını belirterek bu süreçte ne olursa olsun devletin yanında olacaklarını belirtti.

Ahiliğin ekonomi modelinin mutlaka devlet politikası olarak uygulanmasının önemine dikkat çeken Ünsal Gümüş adlı esnaf ise açıklamasında; “Ahiler şehri ticaretin kalbinde Ahi Evran yıllar önce ticareti ve ekonomiyi dünyaya öğretti. Pandemi mücadelesinde devleti destekliyor ama 3 K'yı da unutmuyoruz” şeklinde konuştu.

Kırşehir Belediyesi, Uzun Çarşı Sokak ve Cephe Düzenlemesi çalışmalarıyla birlikte tarihi çarşıda 107 adet yapının cephe düzenlemesi yapmış yapılan çalışmalarla çarşının tarihi özelliğinin de korunmasına önem göstermişti.