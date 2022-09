Ahiliğin merkezine ilçe belediyeleri yöresel ürünleri ile çıkarma yaptı

'si kutlanan Ahilik Haftası etkinliklerinde ilçe belediyeleri yöresel ürünler sergisi ile il merkezinde görücüye çıktı.

İç Anadolu Kadın Kooperatifleri Sergileri açılışının da yapıldığı Cacabey Meydanında oluşan görsellik ile katılımcılar, yeni yapılan ürün hasatlarını görme imkanı da yakaladı. Açılış programında konuşan AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, her ilçenin kendine has ürünlerinin sergilendiğini ve her ilçenin kendine özgü özelliklerinin olduğunu söyledi.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ise konuşmasında, "Tarihi, kültürü ve mutfağıyla Kırşehir güzel bir şehir. Bu ilde yaşayanlar olarak şanslıyız. Şehri bir adım daha ileriye atmanın gayreti içerisindeyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu yolculuğu da devam ettireceğiz" dedi. İlçe stant alanlarında halka açıklamalarda bulunan ve ilçe hakkında bilgiler veren Kaman ilçe belediye başkanı Necati Çolak, ceviz hasadıyla birlikte ceviz festivalini birleştireceklerini aktararak davette bulundu. Çiçekdağı ilçe belediye başkanı Hasan Hakanoğlu ise "Bu dönem hasat ilçelerimizde çok iyiydi. Ahilik bereketi ile birlikte geldi. Rabbim ülkemize bolluk ve bereket nasip etsin" diye konuştu.

Öte yandan, Kırşehir dahil farklı illeri de gezerek ölmeye yüz tutmuş meslekleri tanıtan Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsünde görevli ayakkabı usta öğreticisi Ökkeş Akça ise kar marjı gütmeden tanıtım amaçlı gezdiklerini ve insanların ilgisinden ötürü memnun olduklarını belirtti.