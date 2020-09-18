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Ahilik Haftası, esnaf futbol turnuvası düzenlendi

Kırşehir’de, 33.

Kırşehir'de, 33. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında esnaf futbol turnuvası düzenlendi.


Ahi Stadında düzenlenen ve Ahi Spor ile Evran Spor arasında oynanan müsabakada şampiyon olan takıma Vali İbrahim Akın tarafından 33. Ahilik Haftası anısına kupa verildi. Esnaf-Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan ise 2.'lik kupasını takdim etti.


Düzenlenen futbol turnuvası hakkında açıklamada bulunan Vali İbrahim Akın, “Bu sene 33.'sünü kutladığımız Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında esnaflarımızın oynadığı takımlardan oluşan turnuva düzenlendi. Şampiyon takımı ve turnuvaya katılan bütün esnaflarımızı kutluyorum” dedi.


Esnaflardan oluşan Ahi Spor, Evran Spor'u 5-3 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

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