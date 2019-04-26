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Ahilik Haftası Kutlama Komitesi, toplandı

Ahilik Haftası Kutlama Komitesi toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.


Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileri, Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı ve ilgili kurum amirleri katıldı.



Toplantı da konuşan Vali Akın, 32. Ahilik Haftası'nın bu yıl 16-22 Eylül 2019 tarihleri arasında kutlanacağını söyledi.



Ahilik Haftası'nın Kırşehir'e yakışır bir şekilde kutlanması için gayret gösterdiklerini belirten Vali İbrahim Akın, “Bu sene 16-22 Eylül 2019 tarihleri arasında kutlanacak olan 32. Ahilik Haftası etkinlikleri bu toplantıda görüşülüp değerlendirilecek. Ahi Evran-ı Veli'nin başlattığı Ahiliği yaşatmak ve tüm dünyaya tanıtmak amacıyla hazırladığımız etkinlikleri Ahi kenti Kırşehir'e yakışır bir şekilde gerçekleştirme amacındayız. Programın en iyi şekilde yürütülmesi için hep birlikte çalışıyoruz.” dedi.


Toplantı, Ahilik Haftası etkinliklerinin görüşülmesi ile sona erdi.

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