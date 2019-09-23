Ahilik Haftası Kutlamaları sona erdi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, ‘Belini, Dilini, Gözünü bağlı tut. Elini, Sofranı, Kapını açık tut' düsturuyla kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri sona erdi.

Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, Kırşehir merkezli bir hafta süren etkinliklerde esnafın yaşadığı sorunları devlet bürokrasisine ve mesleğinin Kırşehir'e gelen temsilcilerine anlattı.

Kırşehir'de 32 meslek piri Ahi Evran adına düzenlenen etkinlikler geçtiğimiz hafta boyunca il merkezi ve ilçe merkezlerinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle yapıldı.Kırşehir'de ‘Ben siftah yaptım, komşuma git' geleneğinin esnafın temelini oluşturduğunu ifade eden ve her platform da ‘ben değil biz' olmalıyız anlayışını hakim kılmaya çalıştıklarını belirten Esnaf Odaları Birlik Başkanı Öztürk, “Bir hafta boyunca Kırşehir merkezli bir çok etkinlik düzenlendi. Şehrimizde sevgiyi hakim kılarak anlayış ve hoşgörü temelini yaşatma gayretinde olduk.

21. yüzyılın Ahileri esnafımız; üstün vasıflarla devletine ve milletine bağlı ülkesine hizmet etme anlayışında olan dürüstlük ve tok gözlülük anlayışıyla bezenmiş halde kutlamaların merkezinde misafirlerini ağırladı”dedi.

Esnaf ve sanatkarın desteklenmesi amacıyla, sicil affı sorunun çözülmesi, ucuz Çin malı sorunun çözüme kavuşturulması kalfaların sgk primlerinin devletçe karşılanması gibi önerilerini de aktaran Öztürk, “Esnaf ve sanatkarın kullandığı akaryakıt ve enerjide indirim uygulanması, belediyelerce sanatkara tahsil edilen eğlence vergilerinde indirime gidilmesi camiamız mensuplarının desteklenmesi adına önemli adımlar olacaktır. Ahi Evran Külliyesinin tamamlanması noktasında devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Şehrimizin gelişimi için çalışmaları devam eden Çevre Yolu, Dörtbin Kişilik Kapalı Spor Salonu, En Az Beşyüz Kişilik Yeni Devlet Hastanesi ve Doğum Hastanesi, hızlı tren hattı, Üniversitemize yeni bölümlerin kazandırılması, Askeri Birlik gibi beklentilerimiz daima canlı halde durmaktadır.”ifadelerini kullandı.

Esnaf Odaları Birliği tarafından, kutlamaların son günü Türk Bayrağı logolu aşure ikramı da yapıldı.