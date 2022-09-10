Ahilik Haftası kutlamalarına 'davullu' davet

Kırşehir'de esnaf, davul ve zurna ile vatandaşları 35. Ahilik Kutlama Programına davet etti.

Kırşehir'de, 35. Ahilik Haftası kutlamalarına davet edilen sivil toplum kuruluşlarına 'Ahi Sancağı' hediye edildi. Esnaf Odaları Birlik Başkanlığı ise, temsilcileri ile birlikte esnafa davullu zurnalı davette bulundu. Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, Türkiye genelinde Ahilik Haftası etkinliklerinin Pazartesi günü başlayacağını ifade etti. Öztürk, "Türkiye genelinde Ahilik Haftası kutlamaları Pazartesi günü başlayacak. Kırşehir'de ise merkez olması hasebiyle kutlamalar bir hafta boyunca sürecek. Ahilik Haftası sadece biz yöneticilerin değil Kırşehir'in meselesi her geçen yıl bizler çıtamızı yükseltiyoruz. Ahiliğin baş şehrinin de Kırşehir olduğunu tescillendirdik" dedi.

Ticaret Müdürü Mahmut Dalgalı ise etkinliklerde yeniliklerin olduğunu, Jandarma Genel Komutanlığının şehirde bulunan yüz çocuğa helikopter gezisi düzenleyeceğini aktardı.

Kutlamalar 12 Eylül Pazartesi günü başlayıp 17 Eylül Cumartesi günü sona erecek.