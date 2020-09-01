Ahilik Haftası Son Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Ahilik Haftası Kutlama Programı, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda son kez değerlendirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıya; Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, Kırşehir ESOB Başkanı Bahamettin Öztürk, Kırşehir TSO Başkanı Mustafa Yılmaz ve Kutlama Komitesi Üyeleri katıldı.

Koronavirüs salgınına karşı toplum sağlığını korumak amacıyla Ahilik Haftası Programında bazı kısıtlamalar yaptıklarını belirten Vali İbrahim Akın, “Bilindiği gibi, salgın hastalıkla topyekun mücadele verdiğimiz bir süreçteyiz. Hem toplum sağlığını hem de bireysel sağlığımızı korumak bizim en temel vazifelerimizdendir. Bu seneki Ahilik Haftası Kutlama Programında da salgın hastalıktan dolayı sınırlandırmalar getirdik” dedi.

Toplantı, Ahilik Haftası etkinliklerinin görüşülerek gözden geçirilmesi ile sona erdi. Kırşehir merkezli ülke genelinde kutlanan haftada yerel ve genel etkinlikler düzenleniyor.