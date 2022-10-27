Ahilik okuyup, Ahilik yemini ile mezun oluyorlar

Öğrencileri geleceğe hazırlarken kaliteli bir eğitimin yanı sıra toplumsal değerlerin de önemine dikkat çekilen Ahi Evran Üniversitesi'nde kişisel gelişim için "Ahilik Kültürü ve Medeniyeti" dersi öğrencilere birinci sınıftan itibaren veriliyor. Türkçe Bölümü öğrencileri, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ne geldikten sonra almaya başladıkları Ahilik Kültürü ve Medeniyet dersi ile yerinde inceleme yaparak Ahi Evran'ı tanıyor ve onun öğretileri ile geleceğe ışık olabileceklerini düşünüyor.

Ahiliğin Anadolu'yu vatan tutmada, topluma huzuru aşılamada büyük bir alt yapı olduğunu belirten Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, toplum hayatını düzenleyen, kaynağını sünnetten alan kurallar manzumesi vasıtasıyla ideal toplum yolunda önemli adımlar atıldığını kaydetti.

Türkçe Bölümü öğrencisi Muhammed Okan, Şanlıurfa'dan Kırşehir'e gelmeden önce Ahi Evran hakkında duyduğu pek çok şeyin olduğunu ancak zorunlu ders almaya başladıktan sonra tanımaya başladığını söyledi. Kültürel değerlerin önemine dikkat çeken Kübra Gökçe ise, Ahilik kültürünün kendisini derinden etkilediğini, Ahi Evran'ı yerinde tanımanın da kendisi için bir şans olduğunu belirtti. Büşra Ceylan da Ahilik teşkilatlanmasını daha iyi öğrenmek ve kavramak için Kırşehir'i tercih ettiğini anlattı.

Ahi Evran Üniversitesi'nde akademik eğitimini tamamlayan öğrenciler, 'Ahilik yemini' yaparak mezun oluyorlar.