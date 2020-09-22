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AK Parti eski Milletvekili Çalışkan, anne ve babasının Covid-19 tedavisi aldığını duyurdu

AK Parti Kırşehir eski Milletvekili Abdullah Çalışkan, anne ve babasının korona virüs tedavisi aldığını duyurdu.


23. Dönem Kırşehir Milletvekili seçilen Çalışkan, 23. dönemde AAPA üyesi de olmuştu. Çalışkan sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda; "Annem ve babam Covid-19 hastalığı nedeniyle Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi görüyor " dedi. Çalışkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ise şöyle;


"Babam yoğun bakım ünitesinde oksijen maskesi ile nefes alabiliyor. Annemin durumu ise babama göre biraz daha iyi. Kendilerini tanıyan ya da tanımayan herkesten dua etmelerini istiyorum. Rabbim her ikisine de çağımızın illeti bu hastalığa yakalanan herkese en kısa zaman da şifa versin" notuyla paylaşım yaptı.


Öte yandan geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen AK Parti Merkez İlçe Kongresi sonrasında ise yeni seçilen Merkez İlçe Başkanı Ali Demir de korona virüse yakalandı. Demir'in evindeki tedavisi devam ediyor.

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