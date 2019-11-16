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AK Parti, Gençlik Kolları Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir, Gençlik Kolları Danışma Meclisi Toplantısı AK Parti Gençlik Kolları MYK Üyesi Burak Ak’ın katılımıyla yapıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir, Gençlik Kolları Danışma Meclisi Toplantısı AK Parti Gençlik Kolları MYK Üyesi Burak Ak'ın katılımıyla yapıldı.


Bir otelde yapılan toplantıda konuşan Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, seçim çalışmaları süreçlerinde gençlik kollarının özverili çalışmalar yaptığını söyledi. İl Başkanı Aslan, konuşmasında; "AK Parti'nin kuruluşundan itibaren görev alan herkesi anıyor ve kutluyorum. Şimdikiler gibi geçmişte olanlarda mücadelelerini verip gerekli olan çalışmaları yaptılar. Bizler, ülkemizin yönetimini sizlere emanet edeceğiz. Sizlerin omuzlarında devlet yükselecek. Bürokrat, milletvekili, belediye başkanı olarak hepiniz yerinizi alacaksınız. Parti çalışmaları bir sorumluluk gerektirir. Sizlerin sorumlulukları parti çalışmalarının da dışında var. Aile oluşturup yuva kuracak ve iş hayatına atılacaksınız. Sizler, her türlü sorumluluğu başaracak insanlarsınız” dedi. Danışma Meclisi Toplantısına katılan Burak Ak ise, gençlerin alınteri dökerek mücadeleci bir halde yaşamaya başladıklarını ifade ettiği konuşmasında; “Ülkesinden hicret etmek zorunda kalmış milyonlarca kardeşimiz var. Liderimizin omuzlarından güç alarak yaşadığımız toprakları gelecek nesillere aktarmak için mücadele vereceğiz. Hepimiz bulunduğu koltukları bırakacağız. Görevlerimizde önemli olan nasıl bir iz bıraktığımız olacaktır” diye konuştu.


Milletvekili Mustafa Kendirli'nin hükümetin yapılan ve yapılacak yatırımları anlattığı danışma meclisi toplantısı hediye takdimi ve Kırşehir Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akkuş'un gençlere hitabının ardından sona erdi.

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