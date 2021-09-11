Ak Parti İl Başkanı Ünsal, gazetecilerle buluştu

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehir programı öncesinde gazetecilerle buluşarak istişare yaptı.

Ünsal, şehirde bulunan eksiklikler ve yapılabilecekler noktasında ' Birlikte Yürüyecek Daha Çok Yolumuz' var sloganını kullandıklarını söyledi. Basın temsilcilerini dinleyen Ünsal, " Sivil siyaset yapıyor ve halkın içerisinde olarak çalışmalarımı yürütüyorum. Şehir için yapılan projelerde her türlü siyasal desteğe hazırım" dedi.

Şehrin önünün açılması için her türlü desteği vereceklerini aktaran Ünsal, "Sanayinin gelişmesi için Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan gerekli taleplerde bulunacağız. Önceliğimiz sanayi ve tarımsal kalkınma ile şehrin önceliklerinin önünü açmak. Siyaset dışında şehrin menfaatleri noktasında bir arada olmayı önemsiyorum" diye konuştu.